Brutal accidente en la Costa deja 1 muerto y 6 lesionados graves

-Paramédicos, brigadistas y conductores que circulaban por la zona al momento del accidente, ayudaron en las labores de rescate de los sobrevivientes.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana de este viernes se suscitó un fuerte choque entre una camioneta tipo Ranger y un vehículo compacto tipo Chevy ambos en color blanco, sobre la carretera federal 200 a la entrada de Zapotalito en Villa de Tututepec, Oaxaca.

En donde lamentablemente una persona falleció y seis más, resultaron gravemente heridos.

En el lugar autoridades policiacas, así como, paramédicos y brigadistas se dieron cita para poder rescatar de entre los fierros retorcidos a los lesionados, conductores que circulaban por dicha vía al momento del hecho de tránsito, se solidarizaron y apoyaron a los cuerpos de emergencias en las labores de rescate.

La circulación se vio afectada por varios minutos mientras se realizaba la atención por los elementos de emergencia y la policía atendió la circulación para mantener fluido el paso.

