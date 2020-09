Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción pide a legisladores que actualicen ley de obra pública

-Señalan que desde su promulgación hace 19 años, no se ha actualizado esta ley, dejando en desventaja a empresas oaxaqueñas



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), por medio de su presidente Héctor Javier Chávez Rosales, hizo un llamado a Diputados Federales y Locales, para que se exhorte al gobierno del estado a actualizar la ley de obras públicas, pues desde su promulgación no ha sido modificada.



Mencionó que esta ley se promulgó hace 19 años y que de ese tiempo no cuentan con leyes y reglamentos claros para la licitación de la obra pública, asimismo dijo que el gobernador tiene la oportunidad de actualizar esta ley, para que de esta manera se compruebe con hechos que está a favor de los empresarios oaxaqueños.



Chávez Rosales dijo que debido a esta situación ha servido para que los constructores locales se encuentren sumidos en una situación complicada ante empresas foráneas, a pesar de que el gobierno del estado afirma que alrededor del 70 por cientos de las obras que realiza son ejecutadas por empresas locales.



Además dijo que algunos empresarios se encuentran en quiebra ante la falta de pago por parte del gobierno del estado, por ello no pueden seguir en esta situación, por ello surgieron para que se lleve a cabo esta actualización de la ley de obras públicas.



Finalmente hizo el llamado a arquitectos, ingenieros, organizaciones y asociaciones de la rama de la construcción a que tomen un papel más activo y dejar de ser espectadores y convertirse en actores principales del desarrollo de la infraestructura, de la economía y de la sociedad, para así impulsar al estado de Oaxaca.

