Unidad Básica de Rehabilitación en un 70% de avance: DIF Valle

-Dijo la Titular de esta instancia que hay motivación para que este año se logre, con la llegada de los equipos especializados en terapias de movilidad.

Alex Morales

Oaxaca, Oaxaca.- Asegura la Presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya que la Unidad Básica de Rehabilitación lleva un 70% de avance de lo cual aseguró, que podría ser este mismo mes cuando lleve los equipos especializados para la atención a personas que lo requieran sobre todo, que presenten alguna discapacidad.

Reconoció que en Valle Nacional el índice de niños que son dependientes de otras personas para su movilidad es muy alto, por lo que a pesar de no contar con estos equipos, se les sigue brindando terapias con los recursos humanos que cuenta el DIF en este municipio para atender a los menores de edad, que nacen con diversas limitaciones.

Así mismo, señaló que seguirá insistiendo para que este proyecto se quede en Valle Nacional por lo que mencionó, que no quitará el dedo del renglón hasta poder lograr que la UBR sea toda una realidad, por lo que confía que este mismo año se pueda contar con este centro de rehabilitación, que ayudará a muchas personas que necesitan apoyos en terapias especializadas.

De esta manera explicó, que el personal que labora en el DIF no ha dejado de laborar, por lo que manifestó que se sigue atendiendo a los que acuden a esta instancia, así también informó que la nueva ambulancia ha sido de gran ayuda para los que han requerido el servicio, pues les da la tranquilidad de que este vehículo haga un largo recorrido, para llevar a los pacientes hasta la capital del país

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario