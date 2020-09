Trabajamos con el corazón por las niñas, niños y adolescentes, quienes son la esperanza de Oaxaca: IMM

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de septiembre de 2020.- Noé Antonio Vázquez, es un niño alegre, risueño, travieso y con muchas aventuras por delante, sin embargo, su historia cambio trágicamente, de la noche a la mañana, al sufrir un accidente en un tractor, que casi le ocasiona la pérdida de su pierna; por ello, a raíz de este incidente, su madre, María Angélica Vázquez Ogarrio, buscó apoyo para subsidiar los servicios médicos de su hijo, sin contar con alguna respuesta favorable.

Un conocido le sugirió buscar apoyo con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, Ivette Morán de Murat, y así fue, se dieron a la tarea de contactar a la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, quién, de inmediato, giró instrucciones al personal del DIF Oaxaca para dar atención al caso y así devolverle la tranquilidad a doña María Angélica Vázquez Ogarrio.

“No sabía qué hacer, no dormía, no comía, yo velaba a mi nene sentada a su lado, no me lo imaginaba con una solo pierna, ese dolor y esa angustia de no tener los recursos necesarios para su tratamiento. Gracias a dios, me concedió el milagro y recibí el apoyo de la Señora Ivette”, contó Vázquez Ogarrio.

Noé Antonio Vázquez, originario del municipio de Santa María Jalapa del Marqués, cuenta hoy con el apoyo del DIF Oaxaca, que le entregó una silla de ruedas para facilitar sus actividades, así como 30 mil pesos en efectivo, para subsidiar los gastos médicos derivados de su accidente; con esta acción, el Gobierno del estado y el DIF Oaxaca, refrendan su compromiso con el bienestar de la niñez oaxaqueña y las familias más vulnerables.

“Gracias de corazón, porque con su apoyo mi niño podrá salir adelante, hará sus actividades, jugará de nuevo en el patio, saldrá con sus amigos y será el niño alegre que le caracteriza”, señaló la madre del menor. Finalmente, Noé Antonio Vázquez, agradeció la entrega de su silla, al gobernador del estado “Muchas gracias, por mi sillita gobernador”, finalizó.

¡Juntos y en Familia, sí Podemos!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario