SUTDCEO emplaza a huelga para el 18 de septiembre

-Esto en caso de que las respuestas a sus demandas no sean satisfactorias, tendrán una audiencia en la CDMX el 10 de septiembre



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP del Estado de OAxaca (SUTDCEO), emplazó a huelga a las autoridades federales para el próximo 18 de septiembre, siempre y cuando la Secretaría de Educación Pública no dé respuesta satisfactorias a su pliego petitorio.



El Secretario General del SUTDCEO Marcos Vera, informó en conferencia de prensa que el próximo diez de septiembre tendrán una audiencia conciliatoria en la Ciudad de México para conocer la respuesta por parte de las autoridades, en caso de que no haya solución, estallaría la huelga el 18 de septiembre.



Agregó que el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, solicitó información al CONALEP para saber el monto del recurso que se requiere para el pago de prestaciones de seguridad social, para así permitir que los trabajadores de la institución en el estado de Oaxaca puedan tener derecho a una jubilación digna.



Entre las demandas principales del gremio se encuentra la basificación de todos los trabajadores adheridos al SUTDCEO, pues en la actualidad están clasificados como trabajadores eventuales, reconocimiento de la antigüedad a los maestros de la gremial desde la primera contratación y cumplimiento al contrato colectivo de trabajo.



El pasado lunes 31 de agosto, cuando se manifestaron fuera de palacio nacional, entregaron una ficha con el resumen de sus demandas al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien les firmó de recibido, también le entregaron el documento formal de sus peticiones.



Los planteles que se irán a huelga el 18 de septiembre serán el de Huajuapan de León, Puerto Escondido, Salina Cruz, Juchitán, Tuxtepec y Oaxaca de Juárez, cabe mencionar que en el CONALEP estudian alrededor de siete mil alumnos, los cuales se verán afectados en caso de que estalle la huelga.

