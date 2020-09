Se acerca la tormenta ‘Nana’ a Tuxtla Gutiérrez

La Tormenta Tropical Nana se localiza en tierra, aproximadamente a 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, y a 305 kilómetros al este de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 24 kilómetros por hora, siguiendo una trayectoria hacia Chiapas.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que Nana se debilite rápidamente en los límites de Chiapas y Guatemala, y que sus remanentes ingresen al Océano Pacífico, donde podría intensificarse nuevamente.

Las bandas nubosas de la Tormenta Tropical Nana ocasionarán lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en zonas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; fuertes en zonas de Quintana Roo y Yucatán; rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en Chiapas; de 50 a 60 kilómetros por hora en Campeche, Oaxaca y Yucatán, así como oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Chiapas y Oaxaca.

