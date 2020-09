Restauranteros y Markoa Vásquez se encaran por retiro de mesas y sillas de los portales en Oaxaca

-Los empresarios señalan que tienen un convenio con el ayuntamiento para ocupar ese espacio y se está respetando el paso de servidumbre afirman



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Dueños de restaurantes que se ubican en los portales del zócalo de la ciudad capital se confrontaron con el artista plástico Markoa Vásquez, quien intentó retirar sillas, mesas y macetas de las banquetas, mismas que han sido utilizadas por los empresarios restauranteros.



El pintor los acusó de obstruir el espacio público a las personas que a diario caminan por ese lugar, incluso a personas con alguna discapacidad como ciegos y quienes andan en sillas de ruedas, este sector manifestó su respaldo hacia Markoa Vásquez, quien busca que estos espacios queden libres.



El artista agradeció que los Diputados Locales durante la sesión de este miércoles se manifestaron a favor de resolver esta situación para que no se privaticen los espacios públicos, como el caso de las banquetas de la zona de los portales, área que ha sido ocupada por los restauranteros, aún cuando se trata de la vía pública.



Por su parte el empresario Mario Rodríguez afirmó que existe un convenio con el municipio de Oaxaca de Juárez, en el cual se da un paso de servidumbre, mismo que se ha respetado desde hace tiempo y señaló a Markoa Vásquez de buscar protagonismo y de querer amedrentarlos sin conocer la situación.



En cuanto al posicionamiento de los Diputados de que no permitirán la privatización de espacios públicos, el empresario dijo que primero deberían empezar por los bajos del palacio de gobierno, pues no se puede caminar por ese lugar debido a que está tomado por los desplazados de la zona triqui.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario