Impulsan Ley para proteger fiestas de la Guelaguetza

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de septiembre de 2020.- Diputadas y diputados integrantes de Comisión permanente de Turismo de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, presentaron una iniciativa para la creación de la Ley para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca.

La propuesta, tiene como propósito la regularización de “La máxima fiesta de los oaxaqueños”, así como su protección y el fomento de la diversidad cultural de la entidad.

De esta manera se plantea establecer la forma de realización, el presupuesto, el lugar, el tiempo y el modo; las medidas de seguridad para su desarrollo; las medidas para su difusión estatal, nacional e internacional y la protección de sus expresiones auténticas.

También, proyecta la creación de un archivo general de la Guelaguetza que tenga como finalidad la recopilación, organización, estudio y salvaguarda de todo el material documental relacionado con esta festividad, así como su enseñanza, exposición y difusión.

Al ser la Guelaguetza parte del patrimonio cultural intangible de los y las oaxaqueñas, las y los congresistas, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, Inés Leal Peláez, Victoria Cruz Villar, Elim Antonio Aquino y Luis Alfonso Silva Romo, integrantes de la Comisión legislativa, consideraron importante su protección y regulación por parte de esta Legislatura, toda vez que esta festividad da identidad cultural como Estado.

Además, porque Oaxaca es una entidad pluricultural con diversidad étnica, lingüística y cultural, haciéndolo una de las entidades federativas favoritas para visitar por su amplia riqueza cultural, patrimonial y de recursos naturales.

Comentarios

