Habilita IEEPO correos electrónicos para atención de trámites y procedimientos administrativos

-Hojas de servicio, Avisos afiliatorios del ISSSTE, Postmortem, credencialización, estímulos y licencias, entre otros, se pueden tramitar por esta vía

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de septiembre de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), determinó reiniciar a partir del uno de septiembre de 2020, los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante el organismo, para lo cual se habilitaron diferentes correos electrónicos a donde las y los interesados pueden dirigir sus solicitudes y dudas.

En Acuerdo firmado por el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se notificó también que toda actividad en aulas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros en el estado, seguirán suspendidas hasta que lo determine la autoridad educativa federal y de salud competente.

El documento, publicado en una edición Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 31 de agosto de 2020, establece que las áreas que tienen a cargo los trámites y procedimientos administrativos, deberán desarrollar sus actividades de manera gradual y en estricto cumplimiento a las recomendaciones sanitarias que han emitido las autoridades de salud, así como a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública.

También, por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado, respecto al reinicio de actividades en las dependencias y entidades de la administración pública, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas y el esquema de citas para la atención a los usuarios.

De esta manera, en lo que corresponde a los servicios que proporciona el Departamento de Registros y Controles, dependiente de la Dirección Administrativa del IEEPO, se brinda la atención por medio de correos electrónicos, a los cuales las y los usuarios pueden dirigirse y corresponden a los siguientes:

Para hojas de servicio (hoja abierta, de cierre, comprobación de servicios, defunción, entre otros), [email protected]; Avisos afiliatorios del ISSSTE (altas, bajas, oficios aclaratorios), [email protected]; FORTE, [email protected]; Postmortem (aviso de defunción del trabajador y pagos de Marcha), [email protected]; credencialización, [email protected].

Archivo General (solicitud de algún documentos del expediente), [email protected]; Estímulos por años de servicio, [email protected]; Solicitud de licencias prejubilatorias y jubilaciones, [email protected].

En todos los casos, es importante anexar un número telefónico donde se localice al interesado, ya que una vez que se dé trámite al documento solicitado, se le agendará una cita para que acuda a recogerlo. El IEEPO pone a disposición el número celular 951 472 21 78 para la atención de la comunidad docente y ciudadanía que requiera de orientación o de mayor información sobre estos servicios.

