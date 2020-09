Gobierno de Tuxtepec participa en Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo

-Obtiene el reconocimiento del Gobierno del Estado por el trabajo que realiza en la implementación de protocolos sanitarios

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, participó en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo de Turismo propuesta por la Secretaría de Turismo Estatal, en donde se plantearon estrategias para la recuperación del sector turismo ante la emergencia sanitaria en las diferentes regiones de Oaxaca, incluyendo Tuxtepec.

El Director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento, Jimmy Davis Santos Sánchez, dijo que en esta sesión que se realizó de manera virtual, presentaron la implementación de los protocolos sanitarios.

Apuntó que el Municipio de Tuxtepec fue reconocido por la Secretaría de Turismo que encabeza Juan Carlos Rivera Castellanos, por el trabajo que realiza la Jefatura de Turismo en coordinación con las asociaciones hotelera y restaurantera, por la correcta aplicación del distintivo Safe Travel (Viaje Seguro) que otorga el Concejo Mundial de Viajes y Turismo, así como por la implementación de webinars turísticos en línea a través del Programa de Capacitación “Oaxaca Seguro”.

Jimmy Davis Santos, recordó que el área a su cargo ha llevado a cabo capacitaciones de manera virtual dirigidos a los prestadores de servicios, para que cuenten con los conocimientos necesarios para prestar una atención segura a clientes y usuarios.

Comentó que en esta sesión se trataron temas que tienen que ver con la reintegración del sector turístico a la Nueva Normalidad, además recibieron información sobre los avances de las solicitudes expuestas ante esta dependencia el año pasado.

Mencionó que Tuxtepec juega un papel importante en el ramo turístico ya que es a esta ciudad a donde llagan los viajeros que vienen a conocer esta parte del estado de Oaxaca, al contar con la infraestructura hotelera, restaurantera y centros de diversión.

Comentarios

