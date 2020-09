Fredie Delfín lleva al Congreso, caso de corrupción por 16.9 MDP en Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La empresa ASVEYCO SERVICIOS S.A DE C.V, que se encuentra a unos días de recibir 16.9 millones de pesos del erario público, por “sanitizar y desinfectar” Cuidad Administrativa y Ciudad Judicial, no cuenta con registro alguno dentro del padrón de proveedores del Estado de Oaxaca ni en 2018, 2019 o 2020.

Dicho registro es un requisito indispensable para que las empresas puedan ser elegibles en cualquier licitación de recursos públicos, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Cabe señalar que la persona que representa a dicha empresa, actualmente funge como chofer de la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca, de acuerdo con una investigación realizada por Oaxaqueños contra la Corrupción, organización que ya presentó una denuncia formal el pasado 30 de agosto.

Ante esta situación, el Diputado Local de Morena, Fredie Delfín Avendaño, suscribió ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de seguimiento a dicha denuncia, e informe a la 64 legislatura los resultados de las investigaciones.

“Todos los días nos enteramos de nuevos escándalos de corrupción en Oaxaca; es muy lamentable que se estén dando aún en estos tiempos difíciles para Oaxaca”, señaló el congresista.

