En crisis, locatarios del Mercado de Loma Bonita, exigen ayuda a las autoridades

-Piden apoyo a las autoridades tanto municipales como estatales



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El cierre del mercado Vicente Guerrero de Loma Bonita, durante tres semanas aproximadamente ha provocado una crisis entre los locatarios, por lo que exigen apoyos a las autoridades y así las ventas mejoren poco a poco.



Cada día va en caída, señalaron los locatarios, y que esto se debe a que cerró por alrededor de 3 semanas, después porque solo estaba abierta una entrada, y lo que afectó a los locatarios de todos los giros, no únicamente de alimentos, también los de productos perecederos.



Desesperados, están pidiéndole a los lomabonitenses que vayan al mercado y que les adquieran sus productos para que sobrevivan y ya no sean más los que cierren en este mercado del municipio de Loma Bonita.



Los locatarios aseguraron que poco a poco son más los locatarios que deciden cerrar, debido a que deben de pagarle a sus empleados, pero también tienen otros gastos, por lo que exigen a las autoridades que los apoyen, no solo a las municipales también al gobierno estatal para que haya circular de dinero en este municipio.



Y es que en julio se acordó primero el cierre del mercado Vicente Guerrero, después solo se dejó una entrada, lo que disminuyó la circulación de personas, posteriormente se empezaron a abrir todas las entradas, sin embargo las ventas no han mejorado y esto ha provocado una crisis que cada día está peor.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario