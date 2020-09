El cantante Roberto Montalvo denuncia ataques homofóbicos en redes sociales

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este jueves el famoso cantante de la Cuenca del Papaloapan Roberto Montalvo, conocido por ser imitador de Juan Gabriel, pidió apoyo a sus seguidores en redes sociales, para reportar a un perfil de Facebook, quien ha estado haciendo comentarios homofóbicos en su contra.

Roberto Montalvo, muy querido en Tuxtepec Oaxaca y sus alrededores, expresó que la persona ha hecho varios comentarios ofensivos y homofóbicos hacia su persona en varios de sus videos y publicaciones: “A todos mis seguidores quiero pedirles un gran favor si me ayudan a reportar a esta persona por qué ya me cansé que solo se la pasa molestándote haciendo comentarios homofóbicos y ofensivos en mis videos hacia mi persona diciendo que me voy a ir al infierno por mis preferencias. Yo creo que nadie tiene derecho a juzgar a las personas”.

En unas imágenes compartidas por el cantante se pueden leer varios de los comentarios que ha realizado la persona desde una cuenta de Facebook en el cual lo juzga por sus preferencias sexuales: “La peor actitud de un ser humano es querer ser admirado y recibir ovaciones; sin saber algunos que eso le pertenece únicamente a Dios. Y peor aún cuando Dios los hizo hombres y quieren ser mujeres. Terrible pestilencia. Igual que Sodoma y Gomorra.”

A solo algunas horas de su publicación, Montalvo ha recibido cientos de comentarios de apoyo en su fanpage, donde comentan que ya han reportado la cuenta de Facebook.

Y a pesar de que cada persona tiene derecho a opinar, recordemos que todo este tipo de ataques a las personas de la comunidad LGBT, pueden ser sancionados; ya que tan solo en el estado de Oaxaca, desde el 2019 el Congreso aprobó las reformas para garantizar los derechos de las personas de la población LGBT+, incluido el matrimonio igualitario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario