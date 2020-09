Durante pandemia, aumentan quejas laborales en “Mahatma Gandhi”

-La mayoría fue por despido injustificado



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia provocó las bajas ventas en el sector comercial, y en algunos casos el cierre de muchos negocios del municipio de Tuxtepec, sin embargo también provocó el despido injustificado de algunos trabajadores, quienes decidieron interponer sus quejas, al sentir violentados sus derechos.



El coordinador en la comisión regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, Pablo Chávez Zavaleta, señaló que durante estos meses de contingencia recibieron 15 quejas, la mayoría por despido injustificado, pero también porque los trabajadores se dieron cuenta que sus patrones les quitaron la prestación del IMSS, y hasta que acudían a una consulta se percataban que ya no contaban con este servicio médico.



Y es que el despido se dio ya que muchos de los pequeños comercios de Tuxtepec cerraron, pero también e daban casos en donde los patrones empezaron a recortar el personal, para poder subsistir a esta situación que en los últimos meses se agravó.



Agregó que tras recibir las diversas quejas las analizan y si están a favor de los trabajadores, agendan citas ante la junta de conciliación de arbitraje, y así intervenga en esta situación de los trabajadores que se han sido despedidos, sin embargo al momento de hacerse la negociación ellos no pueden entrar, ya que por la contingencia reducen el número de personas.



Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos a acudir con ellos en caso de que presenten algún tipo de problema, ya que empezaron a trabajar de manera normal, después de haber reducido la atención en esta comisión Regional.

