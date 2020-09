Covid, no detuvo programa de Movilidad Interna del SNE

-Ya más de 200 jornaleros de Cosolapa han viajado a otros estados para el corte de hortalizas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La falta de empleo en el municipio y la región, ha provocado que los jornaleros sigan buscado diversas oportunidades para trabajar en otros estados, por lo tanto el Servicio Nacional del Empleo (SNE) sigue con el programa de Movilidad interna.



En días pasados, alrededor de 200 jornaleros del municipio de Cosolapa viajaron a Guaymas Sonora, otros más viajaron a Chihuahua, pero además este viernes saldrán otros 40 jornaleros más de Cosolapa a Sinaloa, para el corte de hortalizas, siendo los trabajadores de este municipio los que más se animan a viajar a otros estados.



Este programa de movilidad, ayuda a la economía de este sector, ya que en ocasiones cuando se termina la zafra, los jornaleros se quedan sin trabajo, por lo que contactan al servicio del Empleo para que puedan ser candidatos a viajar a otros estados.



En estos momentos de contingencia, se están tomando todas las medidas al momento de que los jornaleros se van, como es una revisión médica, aunado a esto verifican que la empresa se apegue a los lineamientos necesarios y den las garantías a los trabajadores, además de que el vehículo cuente con seguro y que sean dos choferes en caso de ser tramos carreteros largos.



En cuanto las vacantes, diariamente tienen diversas opciones laborales, por lo tanto en caso de que alguien quiera acudir o conocer las vacantes que ofrecen pueden acudir a la oficina en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o bien comunicarse al teléfono 287 106 34 76 para que conozcan las diversas empresas que están contratando.

