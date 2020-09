Consejo Técnico exige cambio en dirección de facultad de bellas artes de la UABJO

-Mencionan que el período venció el pasado primero de septiembre y no se ha emitido la convocatoria para la renovación



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO, piden que se realice el proceso de cambio de la dirección de esta facultad, misma que encabeza Lilí Urbieta Morales y a quien mencionan de no haber hecho lo necesario para la renovación de la dirección.



Comentaron que una de las obligaciones del consejo técnico es tener sus sesiones mensuales, sin embargo con el tema de la pandemia se aprovechó para no realizarlas, a pesar de que existen los medios digitales para llevarlas a cabo, por esta razón harán valer la ley orgánica para convocar al proceso de renovación.



Mencionaron que desde el mes de junio se han realizado reuniones por parte del consejo técnico y a ninguna de ellas ha asistido la directora de la facultad de bellas artes, es por esta razón que exigen que se lleve a cabo el proceso de renovación de la dirección.



Incluso dijeron que se invitó a Urbieta Morales para que hiciera el proceso de entrega-recepción de las instalaciones y hasta el momento no se ha dado ningún pronunciamiento por parte de la dirección de la facultad, en ese sentido hicieron un llamado al diálogo para que se cumpla con este proceso.



Los inconformes mencionaron que el periodo de la actual directora de la facultad venció el pasado primero de septiembre a las cero horas y el resguardo de los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos materiales están fuera de su competencia.



En caso de que la actual directora siga con la misma postura de no renovar la dirección, procederán conforme a derecho, pues se estaría incurriendo en una usurpación de funciones, debido a que un consejo técnico no determinó la salida, sino que solo se dio un cumplimiento temporal.



Agregaron que probablemente no quiere dejar la dirección por el recurso que se maneja, asimismo dijeron que hace unos días la convocaron para que rindiera un informe y no asistió, aún cuando es una obligación que tiene y que está estipulada en la ley orgánica.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario