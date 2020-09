Con módulo sanitario Gobierno de Tuxtepec promueve medidas de prevención contra el Covid-19

-Uso de cubrebocas, esencial como medida de protección para no contagiarse del SARS-CoV-2

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Este jueves el Gobierno Municipal de Tuxtepec inició con la instalación de un módulo sanitario itinerante que se colocará en diferentes puntos de la ciudad y las colonias para concientizar a la población sobre el uso del cubrebocas, sana distancia y la aplicación de gel antibacterial, actividad que está a cargo de la Jefatura de Salud que dirige el doctor Abel Jiménez Gómez.

En el arranque de esta actividad que este día tuvo lugar en el malecón “Paso Real” de esta ciudad, el Jefe de Salud Municipal apuntó que este módulo de información tiene como finalidad cumplir el ordenamiento de las acciones extraordinarias aprobadas por el Cabildo el pasado 31 de agosto y que tendrán vigencia al 14 de septiembre del presente año.

Jiménez Gómez mencionó que la semaforización que se determina a nivel nacional tiene como objetivos principales garantizar la salud de la población y la reactivación económica.

Dijo que en este módulo se está haciendo promoción al uso correcto de cubrebocas en la población ya que está demostrado que este es uno de los más efectivos para evitar el contagio del coronavirus, también sobre el lavado de manos de manera constante con agua y jabón, practicar la sana distancia de metro y medio por lo menos entre una persona y otra, así como la desinfección de las manos con gel antibacterial.

Explicó que con este objetivo, personal del área de salud atiende el módulo haciendo entrega de cubrebocas a quien no lo porta y proporcionando gel antibacterial para que se desinfecte las manos, pues dijo que nadie sabe si la persona con la que se encuentra en la calle o en algún negocio es positivo al coronavirus, asintomático o se encuentra sana y es por eso que “debemos cuidarnos entre todos para no contagiarnos o contagiar a otros de esta enfermedad que en muchos casos es mortal”.

El funcionario llamó a atender todas las recomendaciones sanitarias para evitar un repunte de la enfermedad en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario