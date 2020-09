Aspirantes rechazados piden a UABJO que abra más espacios para estudiantes

-Los manifestantes fueron al Congreso de Oaxaca a entregar un documento, para que se exhorte a la universidad que sea más flexible con los costos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Aspirantes adheridos al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), piden a las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que haya mayores espacios para quienes desean estudiar una carrera profesional.



Uno de los voceros dijo que entre las preocupaciones que tienen es la aplicación del examen de admisión, en dónde muchos aspirantes quedan fuera, teniendo así que truncar sus estudios, además dijo que hay aspirantes que aprueban el examen, sin embargo no cuentan con los recursos suficientes para pagar los cursos de nivelación y propedéuticos.



Estos jóvenes se trasladaron a la sede del Congreso de Oaxaca, para solicitar al poder legislativo, que exhorte a las autoridades universitarias a que se flexibilicen y se sensibilicen para que bajen los costos, sobre todo porque la universidad se justifica diciendo que ese recurso se usa para dar mantenimiento a las instalaciones y para pagar el sueldo de los maestros.



No obstante los manifestantes dijeron que en algunos casos, como en la facultad de derecho, dan una fecha límite para que se pueda realizar el pago o de lo contrario quedan fuera, en esta situación afirman no toman en cuenta que algunas sucursales bancarias llegan a presentar largas filas y en ocasiones los pagos no los pueden hacer.



Debido a esta situación, piden a los aspirantes rechazados y a quienes se encuentren en esta situación, a que se unan al MAES y así poder ayudarlos para que se haga valer su derecho a la educación, también hicieron el llamado a los padres de familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario