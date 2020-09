Tres jugadores del PSG dan positivo a covid-19

EXCELSIOR

Tres jugadores del Paris Saint-Germain dieron positivo por coronavirus, confirmó el club, y se perderán en principio el primer partido del vigente campeón en la Ligue 1 esta temporada, ante el Lens el 10 de septiembre.

“Tres jugadores del PSG fueron confirmados como positivos en los test Sars CoV2 y fueron sometidos al protocolo sanitario apropiado. El conjunto de los jugadores y del cuerpo técnico continuarán realizándose test en los próximos días“, escribió el club parisino en Twitter, sin precisar la identidad de los tres contagiados.

Según el protocolo sanitario de la Liga de Futbol Profesional (LFP) actualmente en vigor, los jugadores que dieron positivo deben permanecer en cuarentena durante 14 días.

El protocolo actual establece además que a partir de cuatro casos detectados en ocho días consecutivos (entre jugadores y cuerpo técnico), la realización de entrenamientos colectivos deja de estar permitida, lo que podría conllevar el aplazamiento de partidos.

Ese podría ser el caso del duelo del PSG en Lens del 10 de septiembre.

Luego del viaje a Lens, los parisinos tienen previsto recibir al Olympique de Marsella el 13 de septiembre en el clásico del futbol galo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario