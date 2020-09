Se prepara S-22 para regreso clases; 20 mil alumnos de la Cuenca iniciarán ciclo escolar

-En cada escuela se regresará de manera diferente, tomando en cuenta los medios con los que cuentan

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras anunciar que no se acatarían al calendario escolar de la Secretaria De Educación Pública, (SEP), y que la sección 22 decidiera que será el próximo lunes que regresen a clases, el Representante de la Sección 22 en la región, Servando Amador aseguró que ya están preparándose para este regreso a clases y esperan que en las escuelas de este sector, se regrese a clases con las estrategias que se diseñaron en las instituciones.

Entre las acciones que implementarán para que en las escuelas de la sección 22 regresen a clases el lunes, son apoyándose de la mensajería, mediante redes sociales, o bien en caso de que haya condiciones el maestro o el director irán a la comunidad para dar a conocer las actividades que van a realizar, cada semana.

Aclaró que cada comité de la escuela en coordinación con los padres de familias diseñó la forma en la que van a trabajar en este ciclo escolar, ya que no en todas existen las mismas condiciones, para este regreso a clases en línea.

Aseguró el líder magisterial, que van a estar al pendiente de que en las 800 escuelas de la sección 22 en la región, regresen a clases el próximo lunes.

En cuanto, al regreso a las aulas, dijo que tomarán medidas del gobierno federal, pero además en coordinación con los padres de familia, van a determinar cuándo estarían regresando a las aulas, pero basándose en las recomendaciones de las autoridades de salud.

