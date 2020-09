Registran 108 casos nuevos a COVID-19, hay 489 casos activos en Oaxaca

-Contabilizan 13 mil 807 casos acumulados, hay 6 decesos que suman mil 286

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de septiembre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este martes 01 de septiembre, se contabilizan 108 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 38 municipios, que suman 13 mil 807 acumulados en toda la entidad.

Sostuvo que se han notificado 20 mil 520 casos, de los cuales cinco mil 987 han sido negativos, hay 726 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 12 mil 032 se han recuperado, y lamentablemente seis defunciones que suman mil 286.

Señaló que hay 489 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales la que registra 384. Los municipios con mayor número de casos son: Oaxaca de Juárez con 160, Santa Cruz Xoxocotlán 39, Santa Lucia del Camino 27, Santa Cruz Amilpas 14, Villa de Zaachila 11 y Cuilapam de Guerrero 10.

La Mixteca registra 45 casos, siendo los municipios con mayor número de casos activos: Huajuapan de León con 32 y Tlaxiaco cuatro; en la Costa se tienen 28 casos activos, 12 en Santa María Huatulco y cuatro en San Pedro Mixtepec.

En el Istmo hay 14 activos, cinco en Salina Cruz y tres en Santo Domingo Tehuantepec; la Sierra registra 11 activos, entre ellos: San Pablo Villa de Mitla y Tlacolula de Matamoros con tres cada uno, y Tuxtepec reporta siete activos, tres en San Juan Bautista Tuxtepec y dos en San Juan Lalana.

Añadió que de las mil 286 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 566, seguido de 50 a 59 años con 310 y el de 60 a 64 años con 183. Por sexo, 851 son hombres y 435 mujeres. Las comorbilidades son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que la ocupación hospitalaria global es del 39.4%, de los cuales el 46.3% es sin ventilador y el 26% con ventilador.

De esta manea exhortó a la población que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y diarrea, se comuniquen a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 51 1220 y 951 297 5741, donde les dirán qué hacer en caso de alguna complicación.

Finalmente dijo que las y los oaxaqueños deben continuar con las medidas de prevención como el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, y aplicar la sana distancia en espacios públicos y privados, y si pueden, quedarse en casa.

