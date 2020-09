Recibe Perú 12 mil dosis de vacuna contra covid-19

-Estas dosis provenientes de China, serán probadas en 6 mil personas durante la tercera fase de un ensayo clínico

Este miércoles, las autoridades de Perú, recibieron 12 mil dosis de la vacuna contra el covid-19, generadas en China por la farmacéutica Sinopharm.

Autoridades consulares de ambos países señalaron que estas dosis fueron recibidas en Lima, Perú y serán probadas en 6 mil habitantes durante la tercera fase de un ensayo clínico.

Asimismo, se sabe que en esta tercera etapa participaron voluntarios de entre 18 a 75 años. La mitad serán vacunados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la otra en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Este ensayo va a ser importante para toda la población del mundo. Es una política china que este producto logre la victoria”, expresó Liang Yu, embajador chino en Perú, en el aeropuerto de Lima.

Los ensayos con miles de participantes permiten que los investigadores acopien datos sobre la eficacia de las vacunas para superar aprobaciones regulatorias.

“Este es el primer (ensayo) y tiene un profundo significado para nosotros porque estamos agilizando todo el componente de trámites sin perder el control de calidad que se requiere en este instante”, dijo a El Comercio la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti.

El médico Germán Málaga, uno de los responsables locales del proyecto, dijo que la llegada de las pruebas tiene que ser planificada “como un eslabón”.

China es el país que ha realizado mayores donaciones y ayuda a Perú durante la pandemia, dijo el embajador Liang Yu. Al momento no se conoce cuándo se realizarán las inoculaciones.

Cabe mencionar que la vacuna ha sido desarrollada por China National Biotec Group (CNBG), una unidad del gigante estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Se está probando en Baréin, Emiratos Árabes Unidos y también se hará en Marruecos y Argentina, de acuerdo con la compañía.

En Perú, hasta el momento han sumado más de 657 mil contagios y 29 mil 68 muertos.

