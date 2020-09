Policía de Oaxaca detiene a presunto ladrón, intentaba “cristalear” un automóvil estacionado en el centro histórico

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Elementos de la policía vial estatal detuvieron a una persona del sexo masculino, quien presuntamente intentaba “cristalear” un automóvil estacionado en calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, esta detención se logró gracias a la denuncia anónima que hizo una persona que se percató del incidente.

De acuerdo con comentarios que dieron algunos testigos, refieren que el detenido se acercó al vehículo estacionado para romper uno de los cristales para robar algunos objetos que estaban en el interior, una persona al darse cuenta de la situación llamó al 911 para reportar el incidente y al lugar, llegaron elementos de las corporaciones para asegurar al presunto ladrón.

Testigos mencionaron que el presunto ladrón intentó esconderse en un contenedor de basura, sin embargo fue localizado y señalado por algunos testigos, por lo que procedieron a arrestarlo y a subirlo a la patrulla para trasladarlo a los separos y resolver su situación jurídica.

