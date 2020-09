Piden a ciudadanos implementar “el Regreso a casa seguro”

-La finalidad es que no se reporten más casos de covid



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que el municipio de Tuxtepec pasó a color naranja en este semáforo epidemiológico, el Jefe de salud Abel Jiménez Gómez, señaló que es necesario que las personas implementen “el regreso a casa seguro”.



Explicó que este programa que están impulsando en la jefatura, consiste en que a los ciudadanos que acuden al centro de la ciudad principalmente a trabajar tomen en cuenta todas las medidas como son el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, y en caso de abordar el transporte público, que ya tengan listo el dinero, para evitar que al momento de subir al camión, se contaminen al estar buscándolo.



Agregó además que al subir y bajar el vehículo, utilicen el gel antibacterial, aunado a esto respetar la sana distancia a los lugares donde vaya, y sobre todo evitar los lugares concurridos.



Una vez que lleguen a su casa, lo indispensable es no saludar a sus familiares, cambiarse de ropa, bañarse, y si compran algún artículo, es necesario desinfectarlo, esto sería con una solución clorada, para evitar que el virus entre al hogar.



Puntualizó además, que estas medidas son para que no se reporten más casos de covid en el municipio, por lo que pidió a todas las personas que tienen que salir a comprar, o bien a trabajar que sigan estas recomendaciones, aunado a esto, agregó que es necesario que es necesario que en la casa se limpien los artículos de uso común.



El jefe de salud, señaló que este programa lo van a impulsar principalmente en puntos en donde se concentra el mayor número de personas, con la finalidad de que todos se apeguen a estas recomendaciones y sobre todo llamó a usar el cubrebocas en la vía pública.

