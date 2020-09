Pandemia, provoca al menos el cierre el de 8 negocios en la Multiplaza

-A pesar de que el semáforo cambio, no esperan que mejore la situación



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- No solo los comerciales del centro de la ciudad se han visto afectados por las ventas, también algunos locatarios de la multiplaza han decido bajar sus cortinas ante la poca afluencia de personas en este inmueble, y lo que ha provocado ventas muy bajas.



En el mes de marzo, cuando inició la pandemia se tenían 77 contratos con varios locatarios no solo del municipio de Tuxtepec, si no de empresas de cadena nacional, sin embargo tras las medidas que implementó el gobierno estatal como el cierre del comercio no indispensable, y que a su vez muchos sectores de la sociedad se resguardaron, provocó que algunos inversionistas no renovarán su contrato, siendo hasta el momento 69 los que se tienen, 8 menos que al inicio de esta contingencia.



Algunas de estas tiendas eran zapaterías, ópticas, locales de comida, pero el cierre más reciente fue el de la tienda Martí, que disponía de varios locales en la plaza.



Otros locatarios más están valorando permanecer en la multiplaza, sin embargo es probable que muchos ya no renueven el contrato, y lo que estaría provocando que sean más locales que cierren, esto a pesar de que el semáforo epidemiológico cambio a color naranja, y que se espera que poco a poco se regrese a la normalidad en Tuxtepec.



La poca afluencia de personas, se debe en primera instancia a que los grupos vulnerables deben de quedarse en casa, pero además porque en este centro comercial no permiten el acceso a los menores de edad, ni adultos mayores, por lo que quien acude a la plaza es porque va a realizar un trámite o a comprar artículos de primera necesidad.

