Nace en Oaxaca una casa de estudio indígena, toman protesta rector y autoridades académicas de la Universidad Autónoma Comunal

-Reconocen trabajo del Congreso local en favor de la sabiduría de los pueblos originarios

-Universidad Autónoma Comunal privilegiará saberes comunitarios, contará con 15 centros educativos distribuidos en las 8 regiones de Oaxaca

Comunicado

Santa María Tlahuitolpetec, Mixe, 2 de Septiembre 2020.-En “el lugar frío” o Santa María Tlahuitolpetec, como se nombra a este municipio en su raíz proveniente del Ayuujk jaay, se entregaron los nombramientos al rector y a las autoridades que conformarán la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), institución educativa que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como depositarios de sabiduría y conocimiento.

La creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca fue aprobada en enero de este año por los Diputados y Diputadas locales de la 64 Legislatura, con el objetivo de impartir educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y comunidades indígenas.

La UACO tendrá 15 centros educativos, distribuidos en las 8 regiones del estado. Las autoridades que conformarán la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), fueron electos por un consejo fundador que trabajó de forma honorífica para encontrar a quien, en la mañana de este martes 1 de septiembre fue reconocido como el rector de la UACO y a las personas miembros del consejo académico.

Respeto a este logro en favor de los pueblos y comunidades indígenas, el Diputado Horacio Sosa Villavicencio, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, señaló que “la UACO será un instrumento de los pueblos indígenas, para la construcción de su propio futuro desde sus propias perspectivas y para construir la autonomía de los pueblos”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena, añadió que “esta Universidad será un espacio de resistencia cultural y que debe ser semillero de la resistencia social, política y económica de los pueblos”.

Al hacer uso de la palabra, la Diputada Juana Aguilar Espinoza, presidenta de la comisión de educación en el Congreso local, señaló que esta nueva Universidad se convierte en la segunda institución de educación superior creada por ley en el estado.

“No más pueblos marginados, no más jóvenes sin estudios que por no poder acudir a la cuidad en donde se encuentran las grandes universidades, se quedan estancados en sus lugares de origen”, expresó la Diputada Juana Aguilar Espinoza.

Jaime Martínez Luna, antropólogo que fue nombrado rector de esta nueva casa de estudios en Oaxaca, señaló que uno de los objetivos de la UACO es derribar la idea que desde hace dos siglos ha prevalecido en México y que es semejante a lo que los invasores que llegaron al país en 1492 tenían: “al pueblo hay que educarlo porque es ignorante”. Martínez Luna expresó que las comunidades originarias poseen la capacidad suficiente para demostrar su sabiduría ancestral, la cual se aprecia en su trabajo y en forma de vida.

“Ahora tenemos la posibilidad de demostrarle a occidente que tenemos presente y tenemos futuro, la capacidad que tenemos la demostramos trabajando, bailando, haciendo la vida”, enfatizó el ahora rector de la UACO, quien además agradeció el trabajo del Congreso del estado, “mis respetos para la 64 legislatura porque se aventó un boleto de reconocer que el pueblo piensa, hace su vida y eso es importante y fundamental”.

Además del nombramiento del Antropólogo Jaime Martínez Luna como rector, fueron acreditados 15 personas que serán titulares de los centros universitarios en distintos municipios de nuestro estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario