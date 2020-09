Los anticuerpos de COVID-19 pueden permanecer hasta cuatro meses en pacientes

Las personas pueden tener anticuerpos al menos durante cuatro meses después contraer el COVID-19, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

Tras un estudio realizado en Islandia, los investigadores descubrieron que los niveles de anticuerpos se mantuvieron estables por cuatro meses en más del 90% de los pacientes recuperados.

Para realizar el análisis, se usaron muestras de sangre de más de 30,000 personas entre casos confirmados de COVID-19, casos de personas expuestas al virus que quizás no estaban infectadas y finalmente personas sin una exposición conocida.

Como la cadena NBC señala, los investigadores se concentraron en un grupo de personas que se realizaron más de una prueba de anticuerpos para saber si estos permanecían estables o se desvanecían.

Fue dentro de estas muestras que los científicos descubrieron que los anticuerpos permanecieron durante cuatro meses.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, en estudios previos los niveles de anticuerpos disminuyeron drásticamente pocos meses después del contagio, por lo que surgieron dudas respecto a la duración de la inmunidad.

El Dr. Kári Stefánsson, uno de los coautores del estudio, dijo que este hallazgo puede tener implicaciones para el riesgo de reinfección y la durabilidad de la vacuna.

Según los autores, la investigación detectó que no todas las personas desarrollaron anticuerpos, por lo que se sugiere que algunos podrían tener respuestas inmunes más débiles.

Hasta ahora los casos de reinfecciones son escasos. NBC reporta que solo se han registrado cuatro personas que volvieron a contagiarse entre más de 25 millones de casos positivos en el mundo.

