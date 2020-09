En Oaxaca no se imparte justicia, hay impunidad: Periodista agredido

-Mencionó que la juez de control liberó a uno de sus presuntos agresores a unas horas de haber sido detenido y a pesar de las evidencias



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Molesto, indignado e impotente, así se sintió el periodista OthOn García Díaz al enterarse que uno de sus presuntos agresores fue puesto en libertad luego de cinco horas de haber sido detenido por las autoridades, esta persona es dueño de la funeraria Santa Lucía.



García Díaz dijo estar indignado y preocupado por la forma en cómo se imparte justicia en la entidad, pues a pesar de las evidencias, algunas de ellas en video, no fueron tomados en cuenta por la juez de control, quien determinó liberar a unos de sus agresores, a escasas horas de haber sido detenido.



Agregó que la juez de control argumentó que como periodista pudo haber tomado en el caso, lo cual dijo es una apreciación irresponsable, además mencionó que el mensaje de la impunidad fue lanzado y pudo deberse a que la Fiscalía General del Estado no integró bien la carpeta e investigación o si hubo complicidad de quienes se encargan de impartir justicia.



Por esta razón pide al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia Eduardo Pinacho Sánchez que revisen en caso y se sancione a los responsables de su agresión física, así como a los funcionarios que abren la puerta a la impunidad en el estado de Oaxaca.



Asimismo indicó que el desempeño de la labor periodística es cada día más riesgosa y peligrosa, pues quienes se dedican a esta actividad no tienen garantías de seguridad, por ello es preocupante que desde las instituciones se mande este tipo de mensajes de impunidad, cuidando y protegiendo a grupos violentos.



Othón García relató que la persona detenida nunca pisó la cárcel preventiva, sino que de inmediato fue llevado al médico y de ahí lo trasladaron a la audiencia pública, la cual fue programada a las 3:30 de la tarde y casi una hora después inició, durante el desarrollo de la audiencia, señala que la juez varias veces le dijo a la fiscalía que fuera a las pruebas en concreto.



Además dijo que las declaraciones de los testigos la juez no los quiso escuchar, confabulando así un probable delito de omisión, agregó que por esta situación teme por su vida y la de su familia, pues esta persona podría tomar alguna represalia en su contra.



Cabe recordar que el pasado 28 de julio personas que se encontraban en el bloqueo de agencias funerarias en la calle de JP García del centro de la ciudad de Oaxaca, golpearon al periodista del portal “El fogonazo” Othón García Díaz, quien se encontraba cubriendo la información, este hecho fue grabado y transmitido en las redes sociales.

