Declaran a Diputado Federal Daniel Gutiérrez “Persona non grata” en comunidad de Oaxaca

-Lo señalan de mal informar a la población, para así poder manejar un recurso de 27 millones de pesos para la construcción de una carretera

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santiago Textitlán Félix Vásquez Cruz y autoridades auxiliares, nombraron como “Persona non grata” al Diputado Federal Daniel Gutiérrez, debido a que ha estado generando conflictos en la población con referencia a una obra que se aprobó por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Señalan que el problema se inició desde el pasado 14 de abril de este año, se firmó un convenio con la SCT, en el que se acordó la construcción de un camino que comunique a la cabecera municipal, dicho camino pasaría por la vía más corta y sin la participación de contratistas, sin embargo el legislador quería que la obra se realizara por medio de una empresa.

La respuesta del edil fue negativa, porque ese tipo de acuerdos se deben tomar en una asamblea, mismas que no pudieron realizarse debido a la pandemia por Covid, no obstante afirmó que se hicieron asambleas de mesa de análisis, para darle a conocer a la población los acuerdos que se firmaron con la dependencia federal.

Mencionó que la intención del legislador era la de manejar el recurso, se encargaría de ejecutar la obra, de la compra de material y de todos los gastos, situación que la autoridad municipal se negó a esta propuesta, pues los lineamientos de la SCT establecen que es el ayuntamiento el encargado de ejercer los recursos.

Asimismo indicó que Daniel Gutiérrez fue a otras tres comunidades para informarles que la carretera debía pasar por sus comunidades, cuando a decir del edil de Santiago Textitlan, esta carretera no pasa por esas comunidades, por esta razón es que decidieron declarar como “Persona non grata” al legislador federal.

Cabe mencionar que la obra tiene un costo de 27 millones de pesos y una longitus de seis kilómetros, este recurso afirma la autoridad municipal quería ser administrada por el Diputado Federal Daniel Gutiérrez.

