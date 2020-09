Continúan habitantes de San Antonio de la Cal con protestas, ahora fueron al congreso de Oaxaca

-El número de manifestantes era reducido y se instalaron uno de los accesos de la sede del poder legislativo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de San Antonio de la Cal se manifestaron en la sede del Congreso Local, para exigir que las autoridades correspondientes den una solución al conflicto social que persiste en la población y que hasta el momento no los han querido atender, ni les han querido dar la cara, mencionó uno de los manifestantes.



Este martes el comisionado nombrado por la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Alfonso Escobar Mateos, comentó que este grupo de personas le están pidiendo la cantidad de un millón de pesos para dejar de manifestarse, a pregunta expresa sobre el tema, negaron tales acusaciones y le pidieron que muestre pruebas.



Incluso mencionaron que Escobar Mateos ingresa a la población con personas armadas al centro de salud para amenazar a las enfermeras, quienes se dedican a atender a los habitantes de la comunidad y de poblaciones cercanas, pues es el centro de salud más grande de esa zona de la región de los valles centrales.



El martes los inconformes se manifestaron en ciudad administrativa, ahí personal de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), les pidió que se formara una comisión para entablar una mesa de diálogo, respuesta que les ha dado el comisionado, sin embargo éste nunca ha llegado y solo manda a representantes.



Cabe mencionar que uno de los manifestantes comentó que San Antonio de la Cal tiene 27 mil habitantes, de los cuales mil doscientos votaron a favor de la instalación de un consejo, cantidad que no representa ni el diez por ciento.

