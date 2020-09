Conmemora Gobierno de Tuxtepec 30 Aniversario Luctuoso de Víctor Bravo Ahuja

-Reconocen al ilustre tuxtepecano como el hombre que abrió el camino hacia la nueva educación en México

Tuxtepec, Oaxaca.- Víctor Bravo Ahuja, dejó una huella humanista e invaluable, no solo para quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, sino también para las nuevas y múltiples generaciones a quienes abrió el camino hacia la nueva educación en México, afirmaron concejales del Gobierno Municipal al conmemorar el Aniversario Luctuoso número 30 del ilustre tuxtepecano.

Ante la presencia del ingeniero Gustavo Adolfo Bravo Ahuja, hijo del destacado tuxtepecano, los representantes del Gobierno Municipal mencionaron que a 30 años de su muerte, la vida de Don Víctor Bravo Ahuja sigue siendo ejemplo y talante para que Tuxtepec, Oaxaca y México sigan en el camino del desarrollo político, social y académico.

Resaltaron el gran trabajo que realizó como Secretario de Educación, reconociendo en él a un gran impulsor de la educación en México y un gran Gobernador del Estado de Oaxaca.

“Víctor Bravo Ahuja fue un hombre que creó sinergia entre los mexicanos creando políticas públicas capaces de sortear los retos que encontró a su paso para que la educación fuera una prioridad en México”.

Al acto llevado a cabo en el malecón que lleva su nombre y en donde se colocaron ofrendas florales, asistieron regidores y directores del Ayuntamiento, así como su hijo Gustavo Adolfo Bravo Ahuja quien hizo una remembranza de la vida del destacado tuxtepecano don Víctor Bravo Ahuja.

Al término de este evento, los participantes se trasladaron al panteón municipal, en donde se colocó una ofrenda floral más en la tumba en la que reposan sus restos.

Cabe mencionar que Víctor Bravo Ahuja nace el 20 de febrero de 1918 en Tuxtepec Oaxaca y muere el 30 de agosto de 1990, sus padres fueron Rodrigo Bravo y Carmen Ahúja, estudia la primaria y la secundaria en esta ciudad y en 1933 se traslada a la ciudad de México donde estudió en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en la carrera de Ingeniería Aeronáutica, siendo uno de los cuatro primeros egresados de esta carrera en México.

Maestro en la escuela ESIME y la ESIA del Instituto Politécnico Nacional, concluye una Maestría en Ciencias en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de Michigan, impartió cursos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en donde más tarde se hace cargo de la Escuela de Ingeniería, la Secretaría General y en 1951 es el primer rector del ITESM.

Subsecretario de Enseñanzas Técnica y Superior, a mediados de 1968 se separa del cargo de Subsecretario de Enseñanza cuando acepta la candidatura al Gobierno del Estado de Oaxaca, cargo que desempeña hasta 1970, cuando acepta la invitación del presidente Luis Echeverría para hacerse cargo de la titularidad de la SEP, bajo su cargo se creó el CONACYT. Durante su trayectoria recibió múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional.

