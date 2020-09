Con videollamadas, SSO acerca a pacientes COVID-19 con sus familiares

Oaxaca de Juárez, Oax. 02 de septiembre de 2020.- Con el objetivo de coadyuvar al estado de ánimo en la recuperación de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 que se encuentran aislados recibiendo atención medica en la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se dio inicio al programa “Te quiero con salud, acompañando al paciente”, en el Hospital General “Doctor Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán de Zaragoza.

Al presenciar una videollamada de un paciente internado en este nosocomio y sus familiares, el subdirector general de la institución, Juan Carlos Márquez Heine, manifestó que gracias a la gestión y labor de la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Ivette Morán de Murat, esta iniciativa en la entidad es una realidad.

Mencionó que este proyecto lo coordina el personal de Trabajo Social, y dio a conocer que en días pasados los SSO gestionaron la entrega de dispositivos móviles para los hospitales, los cuales se distribuyen en los hospitales COVID, para que los pacientes que se encuentran recibiendo un tratamiento médico a causa del virus, puedan comunicarse y tener el apoyo de sus familiares.

Al respecto, la coordinadora estatal de Trabajo Social de la dependencia, Paulina Santiago Gómez, explicó que la pandemia ha estado acompañada de un conjunto de circunstancias emocionales para las personas con diagnóstico positivo, principalmente para quienes conforme a los protocolos sanitarios, se encuentran confinados y sin contacto con su núcleo familiar, por lo que llegan a sentir miedo, incertidumbre, ansiedad, impotencia, ira, tristeza y soledad.

Ante ello, destacó la importancia de esta estrategia para realizar enlaces entre el paciente y las personas más allegadas; acción que contribuye a aliviar el dolor, da tranquilidad, disminuye el estrés, y brinda apoyo moral durante su estancia hospitalaria. “La familia es una parte integral y esencial para el restablecimiento del estado emocional y de salud”, dijo.

La experta señaló que con esta sinergia, se coadyuva a la atención integral, con rostro humano y empatía, para la pronta recuperación de las personas afectadas por la enfermedad respiratoria.

“Aunque no pueden entrar a verlos, el personal de Trabajo Social, apoya a los familiares, los informan sobre su salud, los acompañan en todo el proceso médico; además los orientan para que cuando se realicen las videollamadas, pueden dar mensajes positivos para elevar el estado afectivo y anímico del paciente”, concluyó.

