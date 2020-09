Acuerdan SEP y el IEEPO impulsar atención al magisterio a favor de escolares oaxaqueños

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la SEP, acompañado por el Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal

-Se da seguimiento a la regularización de claves E2403 y E2405; segunda etapa de pago de incidencias administrativas y becas a jóvenes docentes indígenas

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de septiembre de 2020.- Derivado de la reunión de trabajo que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa sostuvo con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, se dará seguimiento e impulso a la agenda de atención al magisterio en el estado, en beneficio de los escolares oaxaqueños, informó el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal.

Al hablar sobre los resultados de este encuentro, celebrado en la Ciudad de México y al que acompañó al Mandatario Estatal, explicó que se plantearon al titular de la SEP, la gestión de diversas peticiones con el objetivo de continuar avanzando en la atención al magisterio oaxaqueño en un contexto de diálogo y respeto.

Mencionó que a través de las mesas tripartitas de trabajo realizadas durante la actual administración estatal, se lograron en una primera fase resultados concretos e importantes a favor de las maestras y maestros.

Ahora, entre los planteamientos expuestos se encuentran la continuidad a la atención de las incidencias administrativas derivadas de la anterior Reforma Educativa, en la que hace un mes se aplicaron 100 millones de pesos y la regularización de un 33% las claves E2403 y E2405, donde en una primera etapa se canalizaron 22 millones de pesos.

En consecuencia del acuerdo entre el Gobernador de Oaxaca y el Secretario de Educación Pública, está en la agenda conjunta el análisis por parte de la SEP de la ejecución en este año de una segunda etapa en estos dos rubros que permitiría atender en un 67% para la regulación de claves y a más de un 40% de incidencias administrativas, incluyendo los expedientes que ya se encuentran debidamente validados, después de año y medio de trabajo coordinado con el magisterio, puntualizó.

Así también, el Director General del IEEPO indicó que ante el interés del gobernador Alejandro Murat de brindar atención educativa a las comunidades indígenas de la entidad y, una vez que se retomen las clases presenciales, se solicitó continúe la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena.

Mediante este programa, agregó, se apoya con becas a 400 jóvenes que han concluido la educación media superior y que son hablantes de una lengua originaria, propiciando el arraigo y la preservación de las lenguas maternas, por lo que se requiere seguir contando con los recursos para que permanezcan en sus comunidades en el apoyo en la enseñanza de la educación básica, cuidando la preservación y rescate de las 16 lenguas originarias de Oaxaca, así como sus 177 variantes dialectales.

También se planteó el proceso de basificación de maestras y maestros, el fortalecimiento de los contenidos educativos a través de la radio y televisión estatal con la finalidad de que los escolares oaxaqueños cuenten con el apoyo educativo durante la contingencia sanitaria.

El Director General del IEEPO destacó que este reto va enfocado a consolidar una relación estable, en un marco de diálogo, respeto y trabajo con el magisterio y las autoridades educativas a nivel federal, que coadyuve a lograr por tercer año consecutivo, un ciclo escolar completo, como se ha conseguido en los últimos dos años y juntos seguir consolidando las bases para una mejor educación en Oaxaca.

En otro tema, mencionó que la capacitación se ha impulsado en dos sentidos: un programa estratégico diseñado para fortalecer las competencias de los docentes que ya están frente a grupo y los docentes del nivel de formadores de docentes, encargados de formar a los futuros maestros. En su momento con capacitaciones presenciales y actualmente a distancia, muestra de ello es el reciente inicio Diplomado en gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en la educación a distancia.

