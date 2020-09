Tras meses de inactividad; Colonia El Arenal de Valle, busca culminar salón social y comedor comunitario

-Esta colonia a pesar de ser una de las más antiguas, cuenta con muchas necesidades en el servicio básico

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Después de 6 meses de inactividad debido a la contingencia sanitaria, el comité de la colonia El Arenal de Valle Nacional ha decidido iniciar con los proyectos pendientes de este ejercicio, con la culminación de un salón social y comedor comunitario que beneficiará a los más de 500 habitantes de ese lugar, así lo dio a conocer Alberto Pérez Aventado presidente de colonia.

Comentó que el propósito de informarlo a través de este medio de comunicación es por el distanciamiento que se vive actualmente y explicó, que es una manera de hacerlo llegar a las personas que tienen predios en este lugar, para que sepan de los trabajos que esta por realizar este comité, el cual ellos mismos eligieron.

Por su parte Ángel Vendrell Acevedo Tesorero de este comité, señaló que hay motivación de parte de los colonos para que este proyecto se termine este mismo año, lo cual agradeció al edil Rey Magaña García por cumplir con los recursos para darle continuidad a esta obra prioritaria, que tanta falta hacía en El Arenal.

Explicó que esta colonia a pesar de ser una de las más antiguas, cuenta con muchas necesidades enfocadas en el servicio básico como son: las ampliaciones de la pavimentación, energía eléctrica, agua potable y drenaje, lo cual dijo que tendrán que ir priorizando debido a que no les alcanza el presupuesto que le llega año con año.

Es por eso que detalló que era importante que los habitantes de la colonia El Arenal, supieran de estas actividades que se van a realizar, debido a que por la situación sanitaria no han podido hacer asamblea, para dar a conocer estas acciones que beneficia el desarrollo de esta colonia.

