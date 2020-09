Se emite Declaratoria de Emergencia para siete municipios en Oaxaca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 01 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), informa que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia, por la presencia de los fenómenos naturales perturbadores lluvia severa e inundaciones pluviales para siete municipios de la entidad.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que esta declaratoria se emitió ante la solicitud del Gobierno del Estado por los daños causados por la presencia de los fenómenos naturales perturbadores lluvia severa, para los municipios de San Dionisio del Mar y Santo Domingo Ingenio, ocurrida el pasado 23 de agosto.

Así mismo por lluvia severa del 23 de agosto e inundación pluvial el 23, 24 y 25 de agosto, para el municipio de Santiago Niltepec; inundación pluvial el 23, 24 y 25 de agosto, para los municipios de San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Huamelula, Santo Domingo Tehuantepec y Santos Reyes Nopala.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden). En tanto se encuentra en trámite una solicitud de emergencia para 29 municipios por los efectos de la onda tropical número 31, al igual que una solicitud de desastre para 89 municipios del estado.

