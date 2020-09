Sánchez Cordero entrega II Informe de Gobierno en San Lázaro

EXCELSIOR

CdMX.- Este 1 de septiembre, el Congreso General recibió en San Lázaro el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de analizar la política interior, exterior, social y económica del país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, el Segundo Informe de Gobierno de López Obrador.

La funcionaria afirmó que la pandemia de covid-19 hizo obligatoria la adopción de medidas extraordinarias e inéditas de salubridad para evitar contagios.

“Aunque la pandemia parece haber sido contenida, aún no podemos cantar victoria, vamos avanzando en conseguir la vacuna”, dijo.

Sánchez Cordero destacó avances en educación y salud, así como el reforzamiento de los programas sociales en el pasado ejercicio anual de la LXIV Legislatura.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hará uso de la facultad de iniciativa preferente.

Y señaló que inicia el proceso electoral más grande de la historia de México, por lo que el Gobierno y desde la Segob serán respetuosos de la ley y autoridades electorales.

