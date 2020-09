San Jacinto Amilpas, municipio con más actividades y trabajo para su población

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas Lic. Yolanda Santos Montaño reafirma su compromiso con la población Municipal ya que durante el mes de agosto realizó grandes acciones que beneficiarán a todos los ciudadanos, Ahora te presentamos las actividades que realizaron durante el mes de agosto y que son de gran interés y relevancia.

-COPLADE validó el Plan Municipal de Desarrollo que realizamos para beneficio de todos los ciudadanos de San Jacinto Amilpas. Esto ha establecido la ruta que nos guía hacía mejores futuros durante el desarrollo de la Administración Púbica.

La planeación nos ayuda a tomar decisiones basadas en diagnósticos y análisis de las problemáticas sociales, facilita la administración de los recursos financieros y contribuye a implementar políticas públicas que atiendan las necesidades reales de la población y con ello disminuir las carencias de nuestro municipio.

-Servicios de Salud en tu Colonia Comenzó “Jornada de Salud en todas las Colonias de nuestro municipio” por parte del DIF Municipal en coordinación con la Dirección de Salud.

Llevaron actividades como: -Corte de cabello GRATIS.

-Tienda Comunitaria

-Venta de Frutas y Verduras

-Consulta Médica

-Entrega de Medicamentos

-Entrega de Sanitizante

-Optometría

Atendiendo el tema cultural se realizó en favor de seguir con la difusión del trabajo que realiza la Casa de Cultura Heberto Castillo, y de exponer las experiencias que han tenido nuestros profesores y alumnos de los diferentes talleres, realizamos una semana cultural de forma virtual, la cuál fue del 10 al 15 de agosto.

Contamos con exposiciones virtuales de: Cerámica imaginaria, dibujo, artes plásticas, grabado y pintura.

También pudimos disfrutar piezas clásicas de piano, banda de aliento, orquesta de cámara, bailes de salón, taller de canto, de marimba, taller de guitarra y Mariachis, todas estas actividades se realizaron de manera virtual llegando a cada rinconcito de sus hogares.

-Inauguración del Módulo de Policías en la Colonia La República.

San Jacinto Amilpas es un Gobierno Municipal comprometido con la seguridad de todos sus ciudadanos, inauguraron un módulo de seguridad ubicado en la avenida las torres, en la colonia la República.

Está obra beneficiará a más de 3 mil habitantes y a las 3 colonias colindantes, así como a transeuntes que necesiten ayuda ya que el cuadrante de la ubicación permite la movilización de nuestros elementos de forma rápida y eficaz, recuerda que nuestro teléfono en cabina para atender emergencias es el 9513004548 el cuál está disponible las 24 hrs.

Para la Presidenta Municipal es importante realizar recorridos y caminar por las diferentes colonias de nuestro municipio con el objetivo de conocer e impulsar a jóvenes emprendedores, quienes han destacado por sus actividades que apoyan a la economía municipal.

En coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud les entregaron líquido Sanitizante y productos de la canasta básica, también se les dieron a conocer el Plan Municipal de Reactivación hacia la nueva normalidad, parte de esta actividad es pertenecer al catálogo de difusión.

Toma de Protesta del Instituto Municipal de las Mujeres

Con el objetivo de coordinar con autoridades municipales y estatales a fin de desarrollar acciones, mecanismos y programas que promuevan la seguridad, justicia y prevención de violencia de género contra las mujeres de nuestro municipio.

En un trabajo coordinado con Gobierno del Estado se tomó protesta al consejo municipal para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres del municipio de San Jacinto Amilpas.

Estas acciones municipales constarán de identificar y promover los puntos Municipales de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, actualmente tenemos 5 espacios habilitados “MUJERES A SALVO”.

En temas de seguridad La Dirección de Seguridad Municipal realiza en coordinación con Policía Estatal “Operativos Boom” el cuál consta de patrullar todas las colonias en compañía de varias unidades, realizando recorridos constantes.

Esto nos ha servido para garantizar el bienestar de la población, por medio de operativos en todas las colonias de nuestro municipio. Así mismo buscar disminuir el índice delictivo para la seguridad de las familias.

Para ayudar a la economía y alimentación de nuestras familias realizamos la entrega de Gallinas ponedoras, hasta la fecha hemos beneficiados a más de 500 familias.

En este sentido social la presidenta entregó Desayunos Sorpresa acompañados de música viva a los participantes del club del recuerdo, personas de la tercera edad en el marco del festejo del Día Nacional del Adulto Mayor.

