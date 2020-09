Piden cuentas a municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

-A dos años de la declaratoria de Alerta de Género la cifra de agresiones va en aumento, señala diputada Magaly López Domínguez.

-También proponen comparecencia de funcionarios responsables de atender la Alerta.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de septiembre de 2020.- Desde el Congreso de Oaxaca se propuso un punto de acuerdo para pedir cuentas a los 40 municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para que informen sobre las acciones que han desarrollado a dos años de esta declaratoria.

La promovente del punto de acuerdo, diputada, Magaly López Domínguez, lamentó que en Oaxaca no hay disminución en las cifras de violencia hacia las mujeres, sino al contrario, existe un aumento.

Por este motivo, se propuso citar a reuniones de trabajo, a funcionarios de los 40 ayuntamientos donde se decretó la medida, para que informen de los resultados obtenidos hasta el momento.



También, a comparecer a los titulares de las secretarías General de Gobierno, de las Mujeres de Oaxaca, de Pueblos Indígenas y Afromexicano y de Seguridad Pública de Oaxaca sobre este mismo tema.

La propuesta del acuerdo fue turnada a la Junta de Coordinación Política para que defina el calendario de reuniones de trabajo con autoridades municipales, así como las fechas de las comparecencias de los funcionarios del gobierno del Estado, respectivamente.

De acuerdo con un monitoreo realizado por organizaciones de la sociedad civil, desde que fue establecida la alerta han sido agredidas, por razón de género, 802 mujeres, de las cuales, 97% está representada por 349 desapariciones, 174 casos de violencia familiar, 140 feminicidios y 116 casos de delitos sexuales.

En el mismo periodo, cinco regiones de Oaxaca concentran el 93% de los casos de violencia feminicida, en municipios bajo Alerta de Género, estos son: Valles Centrales, con 325; Mixteca, con128; Papaloapan, con 114 asuntos; Istmo de Tehuantepec, con 102, y la Costa, con 80 casos.

