Organizaciones se manifiestan en la Fiscalía de Oaxaca, piden renuncia del fiscal

-Entre las organizaciones participaron el FRP, la API, Sol Rojo, todas exigen justicia por asesinato de líderes



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Al grito de “renuncia fiscal”, diversas organizaciones sociales se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, para exigir que se haga justicia por los hechos violentos que se han registrado en contra de dirigentes sociales, siendo el último de ellos el asesinato de Tomás Martínez Pinacho.



Señalaron que en el gobierno de Alejandro Murat se han asesinado a por lo menos cinco dirigentes sociales, de los cuáles no hay avances en las investigaciones, sobre todo por los trámites burocráticos que se hacen en las dependencias, afirmaron los manifestantes.



Emplazaron al gobierno del estado y principalmente a la Fiscalía, para que informe sobre los avances de las investigaciones por el asesinato de líderes sociales, así como la liberación de los presos políticos, como el caso de los líderes de la CODEDI que fueron detenidos hace algunos meses.



Agregaron que las organizaciones continuarán en comunicación para ir determinando las acciones que emprenderán en los próximos días, pues afirmaron que en caso de que las autoridades continúen con la misma postura, intensificarán sus medidas de presión, aunque no especificaron cuáles serían.



El dirigente estatal del FPR Otalo Padilla, mencionó que la Fiscalía les ha informado que están recabando los videos y evidencias que lleven al esclarecimiento del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, por ello es que piden que se agilicen las investigaciones y no suceda lo mismo que en otros casos.



Y es que mencionó que el método que utiliza la Fiscalía es la de alargar las investigaciones y llevarlas lentas y a final de cuentas les terminarán diciendo que no pueden actuar por alguna circunstancia, sobre todo porque a una semana del asesinato no hay nada en concreto y son puras especulaciones.

