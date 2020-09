Oaxaca tiene un papel protagónico en la 4T: Fredie Delfín

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- “Hay mucho que celebrar en Oaxaca a dos años del inicio de la Cuarta Transformación de México”, enfatizó el legislador de Morena Fredie Delfín Avendaño en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que en Oaxaca se desarrolla el proyecto de infraestructura más grande del país, al construir más de siete mil kilómetros en caminos para conectar a las comunidades y cabeceras municipales de todo el estado, en donde además son los propios pobladores los que construyen y se autoemplean en dichas obras.

Sembrando Vida, es otro programa referido por Delfín Avendaño como un proyecto que impacta directamente en Oaxaca. “Es un noble proyecto que incluirá a 30 mil comuneros de todo el estado para que trabajen en reforestar Oaxaca”.

Proyectos como el corredor interoceánico del Istmo o la super carretera a la costa de Oaxaca, que no habían tenido avances significativos en años, “con el liderazgo de nuestro presidente se están convirtiendo en realidad”, recordó.

“Por primera vez en mucho tiempo, Oaxaca y todo el sur de México tiene un papel protagónico en la cuarta transformación de México, especialmente para nuestro Presidente López Obrador” enfatizó el legislador morenista.

Hizo un llamado a la ciudadanía a seguir confiando y ayudando al movimiento de la cuarta transformación de México que encabeza el Presidente López Obrador, principalmente en el combate a la corrupción.

