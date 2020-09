MC hace reunión en Tuxtepec sin Marcos Bravo; el Delegado Estatal

-Este hecho se da después de la fotografía filtrada donde se ve a Marcos Bravo con el líder del panal y el coordinador de giras del gobernador

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la fotografía que se publicó en redes sociales, en donde se le vio a Marcos Bravo, quien funge como Delegado Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), con representantes de otros partidos, este martes hubo una reunión de la estructura de MC con el Coordinador Estatal Ricardo Coronado Sangines, sin que estuviera presente Marcos Bravo, quien es Delegado Estatal de este partido político.



En la reunión, en figuraron integrantes de la familia del ex Presidente, como sus hermanas Gina, Yolanda Bautista, así como María Luisa Vallejo, Lino Bautista y el Presidente de FHUCUP Octavo Santana y otros más, fue notable la ausencia de Marcos Bravo, y a decir del Coordinador Estatal, él fue convocado por la estructura de Mc con la finalidad de ver los cuadros con los cuales van a competir en el próximo proceso electoral.



Dijo que desconocía los motivos por los cuales, Marcos Bravo, no estuvo en la reunión, además de que están a la espera de que en próximos días a nivel nacional se ratifique como Delegado Estatal, así mismo aseguró “nosotros estamos abiertos a platicar con todo mundo, en caso de que tenga una inquietud, tienen mi numero, saben dónde está la oficina” puntualizó.



Señaló que el tema principal de la reunión fue el de la estructura, por lo que siguen trabajando con la gente que ha caminado y que “vamos a seguir construyendo, es una región que se va a pintar de naranja, continuamos el proyecto con quien hemos venido trabajando desde hace un año, ese proyecto continúa”



Aseguró que además no hay una desbandada de MC, “los procesos electorales siempre levantan pasiones y creo que es legítimo que ciudadanos y ciudadanos que consideren que tienen la posibilidad, que busquen su mejor oportunidad en cualquiera de las instituciones políticas” dijo.



La reunión de este martes, fue en respuesta a la fotografía que circuló en redes sociales donde aparece Marcos Bravo, Miguel Herrera, José Humberto Villamil Azamar, gente cercana a Fernando Bautista Dávila, con el priista Jorge Illescas Delgado, y presidente del Partido Nueva Alianza en Oaxaca Bersahin López López.

