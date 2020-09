Masca la Iguana/Así murió Felipe Matías Velasco

Luis Fernando Paredes Porras

Por la mañana del sábado primero de septiembre de 2012, Felipe Matías Velasco me decía, al visitarle en su casa, que le acompañáramos a la inauguración de la exposición de la obra de su amigo Pedro, por la tarde noche. Quedamos en que como cuando hacíamos el programa de “Préstame tu Recuerdo” por televisión, pasaríamos por él en nuestro coche. Felipe Murió de un infarto esa noche.

Eréndida no pudo asistir por malestares en las vías respiratorias. Cuando llegué a la casa de Felipe ya se había ido a la cita pues, me dijo al llegar al lugar, quería estar temprano.

Tras la inauguración se fue armando un fandango. Felipe estaba contento.

Pasaron los sones y los versos y Felipe se animó a subirse a la tarima a compartir el poema de su autoría “La Chingada”. Los aplausos alimentaron su alma y corazón, quizá por ello tras sentarse de mi lado derecho en la silla de plástico, jubiloso y radiante, decidió su corazón detenerse.

Fue su jadeo lo que me hizo voltear a verle. Sentado y feliz, su espíritu se despedía de su experiencia corpórea.

Entre los asistentes estaba el médico Canché quien solicitó el traslado de inmediato a una clínica, y en la camioneta de Pedro Alvízar y con Felipe en nuestras piernas, las del médico y las mías, nos trasladamos a la clínica San Juan.

En el trayecto le pedí a Felipe que no se fuera aún, sostuve su cabeza y le hablé de todo lo que teníamos pendientes por hacer a fin de animarlo en medio de su inconsciencia, le hablaba a su espíritu, pero él ya había tomado la decisión de volver al origen y continuar su maravillosa evolución.

Al llegar a la clínica y estar bajando a Felipe, sentí como su cuerpo se desvaneció. Entró al edificio su cuerpo y fue colocado en el área de urgencias. El poco personal médico que en ese momento había en el lugar atendía otro infarto en una de las habitaciones. Para cuando llegaron a atender a Felipe, habían pasado varios minutos.

Comencé a informar de su deceso. En su hogar, quienes lo presenciaron, sus perros aullaban lastimeramente.

Más tarde, al ser trasladado a la funeraria, solicité al responsable de su embalsamamiento, al Lic. Hugo Trápaga, me permitiera estar presente mientras lo preparaba. ¿Sufrió?, le pregunté tras unos minutos transcurridos ante la presencia del templo que ocupó su espíritu. No, fue un infarto fulminante, no sufrió, me dijo Hugo.

La llamada de Eréndida informándome que no podían acceder a la casa de Felipe por que los perros estaban muy nerviosos hizo que dejara el cuerpo para trasladarme al domicilio. Dada la convivencia de los últimos años, varios de los perros menos enfermos nos conocían y con esa idea y con el permiso solicitado a Felipe, poco a poco, accedimos a su hogar hablando con los canes quienes se mostraban nerviosos.

Han pasado 8 años de estos hechos. Hay mucho que contar de lo que sucedió esa noche. Muchas visiones de quienes estuvieron presentes. Los gestos de amor de quienes fueron amados por Felipe se concentraron en su velorio y en su entierro.

La misa de cuerpo presente se llevó en la Iglesia de la Piragüa. Tras el cortejo con el ataúd en hombros por la avenida Independencia, Hidalgo, 5 de Mayo, Guerrero y Libertad, ya en la entrada del cementerio, de forma inmerecida y siendo un honor, la familia me pidió dirigiera unas palabras.

Conocí, aprendí y amé a Felipe Matías Velasco tan sólo en los últimos 4 años de su vida. A Felipe el viejo, ya enfermo, cansado y profundamente reflexivo.

Hoy Tuxtepec necesita saber de su obra, de su sentir y de su actuar, para ayudarnos de Felipe y llegar, dentro de 8 años, al primer siglo de vida como ciudad, con un mayor cariño por esta tierra.

Han sido 8 años de penumbras en torno a la valía de un hombre de talla universal. Por ello, en medio de la pandemia y su pesada carga, afirmo que el ahora “Hijo Predilecto de Tuxtepec”, tiene mucho que decir.

La iguana, que conoció mejor que yo a Felipe Matías Velasco, me mira y se calla.



