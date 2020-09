Manifestantes de San Antonio de la Cal es un grupo minoritario afirma comisionado

-Señaló que detrás de estas personas se encuentra el ex Presidente Municipal Alfonso Vázquez



Oaxaca, Oaxaca.- El Comisionado de San Antonio de la Cal Alfonso Escobar Mateos, señaló a un grupo minoritario de personas de querer generar inestabilidad social en la población, además acusó que detrás de este grupo está el ex Presidente Municipal Alfonso Vázquez, incluso dijo que se quieren amparar con una supuesta asamblea para cometer actos vandálicos.



A pregunta expresa de que si hay algún partido político detrás de todo esto, Escobar Mateos dijo que no tienen conocimiento de qué instituto político podría estar impulsando a estas personas, quienes fueron a tirar basura en la puerta de salida de emergencia de ciudad administrativa, que es uno de los actos vandálicos que están cometiendo.



Además comentó que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) le dio el nombramiento de comisionado en San Antonio de la Cal, luego del fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala regional Xalapa, con el objetivo de restablecer los servicios municipales.



Incluso mostró los documentos oficiales sobre el tema, fue el 27 de julio de este año cuando asumió el cargo de comisionado municipal, sin embargo desde esa fecha no ha podido ejercer sus funciones ni sentar las bases para convocar a una nueva elección, debido al conflicto social y político que prevalece en la localidad.



Estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa que ofreció justo cuando un grupo de pobladores se estaba manifestando en ciudad administrativa, finalmente comentó que este grupo de personas formó un consejo municipal para desinformar a la población y así evitar que él realice sus funciones.

