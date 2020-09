Lupillo Rivera revela que no piensa quitarse el tatuaje de Belinda

MILENIO

Después de que Belinda y Christian Nodal confirmaran su romance, mucho se ha hablado de ellos, así como de las ex parejas de la coach de La Voz, como Lupillo Rivera con quien trabajó en la temporada pasada de dicho reality show.

Aunque no se sabe mucho del romance entre el Toro del corrido y Belinda, hace un año se supo que el hermano de Jenni Rivera se hizo un tatuaje del rostro de la intérprete de “Bella traición”.

Fue en agosto del 2019 que una revista publicó una foto del tatuaje del cantante, razón por la que muchos medios le preguntaron sobre él y aunque anteriormente ya había declarado que no se quitaría el tatuaje, de nueva cuenta volvió a surgir la pregunta.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre la relación de Belinda y Christian Nodal, quienes no han parado de demostrar su amor por tiernos mensajes en redes sociales.

“Como lo dije previamente, yo les pido una disculpa tanto a Belinda como a Christian Nodal por que creo me están metiendo a mí a las notas de ellos”, dijo el cantante.

Lupillo Rivera comentó que les desea lo mejor a Belinda y a Christian Nodal y que espera que disfruten su amor.

“Yo creo que hay que dejarlos disfrutar del amor, disfrutar de su momento o de lo que vayan a durar, no sabemos. Les deseo lo mejor del mundo”, mencionó Lupillo Rivera.



En una ocasión, Belinda mencionó que no había encontrado el amor y ahora, Lupillo Rivera sacó a colación las declaraciones de la cantante.



“Yo estoy muy tranquilo, muy feliz y pues qué bueno que finalmente la muchacha encontró el amor”, comentó.

En cuanto le preguntaron si piensa quitarse el tatuaje del rostro de Belinda que tiene en el brazo, así respondió.

“Ese se tiene que quedar ahí porque así empeñé mi palabra y mi palabra vale”, dijo el Toro del corrido.

Por otra parte, el cantante dijo que solamente existe una manera en que algún día se quite el tatuaje de la coach de La Voz.

“Solamente que, si un día agarro pareja y me pide que me lo quite entonces ahí sí, es otro tipo de respeto”, comentó el hermano de Jenni Rivera.

Por último, el cantante dijo que encontraba gracioso todos los memes y hasta las piñatas que salieron cuando se confirmó el noviazgo entre Christian Nodal y Belinda.

“Lo de las piñatas y memes, que a todo dar y yo en mi casa tranquilo y controlando el mundo sin querer queriendo. Fue divertido”, finalizó Lupillo Rivera.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario