El pueblo no se equivocó al elegir al gobierno de la Cuarta Transformación: Laura Estrada

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La diputada local de Tuxtepec por el partido Morena, Laura Estrada Mauro, reconoció los avances en diversos rubros del país, generados por la política pública implementada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que aseguró; “El pueblo no se equivocó al elegir al gobierno de la Cuarta Transformación”.

“Es de reconocer el esfuerzo realizado, sobre todo por la complejidad provocada por esta emergencia sanitaria que ha desestabilizado al mundo entero. Los resultados obtenidos hasta el momento dan cuenta de lo acertado que ha sido el actuar del gobierno federal”, señaló.

Como prueba de lo anterior, la representante popular refirió lo expresado por el mandatario federal, respecto a un ahorro superior a los 500 millones de pesos, gracias a la austeridad republicana, sello de esta administración y el intenso combate a la corrupción.

Asimismo, reconoció la humildad de López Obrador, quien durante su Segundo Informe de Gobierno, dio su lugar a las administraciones estatales, los cuales, han contribuido en la reconversión de 969 hospitales para la atención de pacientes enfermos de Covid-19.

“El combate a la pobreza, el rezago, la inseguridad y la violencia, ha tenido resultados en este gobierno de la Cuarta Transformación, prueba de ello es la estrategia de seguridad a favor de los jóvenes, las estadísticas a la baja de robos y la construcción de proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya”, refirió Laura Estrada Mauro.

Pero la columna vertebral de este gobierno –dijo- es la atención a los más necesitados, por lo que hoy en día, a siete de cada 10 familias les está llegando algo del presupuesto público por conducto de algún programa social, de manera directa y sin intermediarios.

“El gobierno de, Andrés Manuel López Obrador, ha beneficiado a familias enteras, adultos mayores, estudiantes y niños. En ocho meses se han beneficiado con 115 mil millones de pesos a nueve millones de personas”, abundó Laura Estrada.

“Los resultados detallados en este Segundo Informe de Gobierno, es la prueba de que el pueblo no se equivocó al elegir un cambio de rumbo para el país y que augura un porvenir, en el cual, mejorará todavía más la calidad de vida de los y las mexicanas”, finalizó.

