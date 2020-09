El ejercicio más efectivo para el crecimiento de glúteos

-El ejercicio es clave para la salud física y de la mente.

De la redacción

Este ejercicio para aumentar tus glúteos involucra dos músculos vitales, eso lo hace tan efectivo y rápido.

Sí, claro que existe un ejercicio que te ayuda a tonificar y levantar tus glúteos de manera rápida y efectiva. ¿Cuál es?, se llama HIP TRUSHT y es la mejor opción de entre toda la variedad de ejercicios que tienen este fin, ¿Por qué?, muy sencillo:

1.- Trabaja el glúteo mayor y el glúteo medio, además de los cuadríceps.

2.- Con el tiempo ayuda a mantener una buena postura en la espalda marcando así aún más el levantamiento de glúteos.

3.- Puedes realizarlo con tu propio peso y poco a poco ir agregando, pero no es cien por ciento necesario, tu peso es suficiente para ejecutarlo.

4.- Es el ejercicio con mayor activación muscular tiene por la fuerza y potencia que va en aumento.

¿Cómo debes ejecutarlo?

1.- Coloca un banco o silla contra la pared, por tu espalda como si te recostaras, levanta la cadera hasta formar un ángulo de 90º con las piernas, separa los pues a lo ancho de tu cadera.

2.- No apoyes los hombros ni las lumbares, solo las escápulas para llevar a cabo el ejercicio de forma segura y correcta.

3.- Si agregas peso debes colocar la barra o mancuerna la barra encima de nuestra cadera, aproximadamente a la altura del pubis, sin ocasionarte ninguna molestia.

4.- Realiza de 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones, dedica al menos un día de tu entrenamiento a esta zona en específico.

Sencillo, ¿No?

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario