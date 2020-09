Dueños de bares y cantinas, exigen que los dejen trabajar de manera normal

-Esto luego de que se limita el horario para la venta de bebidas alcohólicas, aunque quitaron la ley seca



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde este martes empiezan a implementarse nuevas medias en el municipio de Tuxtepec, una de éstas es que ya no habrá ley seca los fines de semanas, pero sí se limita el horario para la venta de bebidas alcohólicas, lo que afecta a los propietarios de los bares y centros nocturnos de Tuxtepec.



La secretaría general de la Unión de bares adheridos a la CTM Rosalba Ramírez Miravete, señaló que con esta nueva medida, siguen afectados, ya que muchas de las personas que quieren salir a distraerse lo hacen en las noches, sin embargo el cerrar a las 6 de la tarde, no les va a generar muchos ingresos.



Agregó además que en todos estos meses ellos sigan siendo los más afectados, cuando todos los negocios ya están operando de manera normal, en ocasiones sin implementar las medidas de sanidad, por lo que destacó que es necesario que los dejen trabajar.



Aseguró que muchos negocios de este giro ya no pudieron abrir debido al pago de la renta, la luz y lo que provocó que no sobrevivieran, además de que no han sido apoyado por las autoridades, por lo que seguirán insistiendo para que los apoyen y así puedan tener ingresos.



Así mismo, puntualizó que la jefa del área del gobierno municipal, no hace bien su trabajo ya que deja que algunos establecimientos vendan bebidas alcohólicas, por lo que no descartó solicitarle una vez más al Presidente Noé Ramírez, que quiten a esa persona del área



Y es que la medida que se implementó a partir de este martes y hasta el 14 de septiembre es que la venta de bebidas alcohólicas será todos los días, pero hasta las 6 de la tarde.

