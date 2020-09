AMLO le cumple a Oaxaca: Diputado Horacio Sosa Villavicencio

-Oaxaca es el estado de México que más ha sido apoyado por el Presidente AMLO. Ocho de cada 10 familias son beneficiadas con apoyos del gobierno federal.

Redacción

San Raymundo Jalpan, 1 de septiembre de 2020.- El líder de la bancada de Morena en el Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, indicó que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con grandes acciones le está cumpliendo a Oaxaca y al pueblo de México.

Mencionó que proyectos que llevaban años en el olvido, como lo son: las carreteras al Istmo y a la Costa, son una realidad y tienen un avance muy importante. Destacó el interés del presidente en cumplir esta meta y supervisar de manera personal el avance de la construcción de estas vías de comunicación.

En este sentido dijo, el Gobierno Federal está construyendo 133 caminos hasta su cabecera municipal, de los cuales 108 se concluirán este año y 25 ya se encuentran concluidos.

Sosa Villavicencio, apuntó que, a pesar de toda la adversidad por la pandemia, Andrés Manuel está dando resultados palpables a los y las oaxaqueñas. Aludió como ejemplo: la rehabilitación de 50 hospitales, la inversión de 10 mil millones de pesos y la dotación de ventiladores, al sector salud en la entidad.

En cuanto al sector educativo, la Cuarta Transformación, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, benefició a Oaxaca habilitando 18 universidades Bienestar, ubicadas en los municipios: Nochixtlán, Ixtepec, Huautla de Jiménez, Zaachila, Jalapa de Díaz, Jalapa del Marqués, Tututepec, Putla, Valle Nacional, Pochutla, Cuicatlán, Amatlán, Tlacolula, Telixtlahuaca, Yolomécatl, Villa Alta, Amatitlán y Tlaxiaco, por mencionar a algunos.

Además de mejorar las condiciones de vida de la población a través de la implementación de programas sociales, entre ellos: las Becas Bienestar a las y los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, así como el programa social “Jóvenes construyendo el futuro”, quienes reciben apoyos de tres mil pesos mensuales.

“Vemos con optimismo que la gente, que el pueblo tiene confianza en su presidente, ello a pesar de toda una campaña de desprestigio por parte de detractores, AMLO está saliendo adelante con más del 60 por ciento de aceptación”, aseveró el representante popular.

Para contribuir al sector económico afectado por la pandemia de Covid-19 el Gobierno Federal ha entregado 23 mil créditos que van desde los 6 mil hasta los 25 mil pesos, en apoyo a la economía de las familias más vulnerables económicamente.

Finalmente el también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, reiteró su compromiso de trabajar con vocación de servicio, a favor de los y las Oaxaqueñas, de la mano del presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador y contribuir al progreso que representa la Cuarta Tranformación para la entidad y el país.

