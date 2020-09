Tuxtepec pasa a semáforo naranja, gobierno llevará a cabo el “tequio por la salud”

-Se abrirán los espacios deportivos al 50 por ciento de su capacidad, no se permitirán deportes de conjunto, sólo individuales



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de esta ciudad determinó que a partir de este lunes se encuentra en el color naranja del semáforo epidemiológico, esto debido a que el número de contagios de Covid ha disminuido en los últimos días, aunado a que el estado transitó al color amarillo.



El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez acordó que se continuará con las medidas de prevención, tal como la sanitización de espacios públicos como los mercados central y 20 de noviembre, el hospital regional, la clínica del IMSS, del ISSSTE, centros comerciales, terminales de autobuses y el palacio municipal.



Otra medida que aprobó el cabildo es la instalación de filtros de concientización e información con respecto a la importancia de mantener la sana distancia, la aplicación de gel con alcohol, estos filtros se colocarán en puntos aleatorios de la cabecera municipal y de las colonias.



También se podrán hacer uso de las instalaciones deportivas, respetando las siguientes indicaciones: sólo se permitirá el uso del 50 por ciento de la capacidad, no se dejará la práctica de deportes de conjunto, sólo de manera individual, asimismo se facultó a las autoridades auxiliares para que informen a la población sobre estas medidas, para evitar la aglomeración de personas.



Los días viernes, sábados y domingos se implemente el tequio por la salud, el cual consiste en una jornada de sanitización de los puntos de mayor afluencia de personas en colonias y agencias, esto con la intención de disminuir el riesgo de contagios, también se llevarán a cabo jornadas de descacharrización para eliminar criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya.



El uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio para las personas que transiten en la vía pública, así como en los centros de trabajo e instituciones de los tres niveles de gobierno, las personas que no acaten esta medida, serán acreedores a una multa equivalente a dos UMA´s, es decir 174 pesos.



En cuanto a la venta de bebidas alcohólicas continúa la restricción de estos productos hasta las seis de la tarde de lunes a domingo, la ley seca que se había implementado durante los días viernes, sábados y domingos quedó suprimida, del primero al 14 de septiembre quedan suspendidas de manera temporal la concentración de personas en plazas, parques, espacios públicos.



De la misma manera continúan suspendidas las fiestas patronales en colonias y comunidades, finalmente se le pide a la población a no bajar la guardia para así continuar con la tendencia a la baja de los contagios y fallecimientos por Covid.

