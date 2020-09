Tras ser destituidos de la UGOCP, presentan en Tuxtepec la organización “ALCACUP Benjamín Tomás Miguel A.C.”

-Hace unos días destituyeron a Benjamín Tomás Meza y hoy, presentó a una nueva organización

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de mayo falleció a causa de covid, Benjamín Tomás Miguel quien fuera líder de la Unión General Obrero Campesino Popular (UGOCP) en Tuxtepec, un mes después nombraron a su hijo Benjamín Tomás Meza como Dirigente, cargo que le quitaron el pasado fin de semana y lo que provocó una división al interior de esta organización.

Héctor Montes, hijo de Margarito Montes Parra, destituyó de la dirigencia a Benjamín Tomás Meza, al señalar que no atendía las solicitudes de los agremiados, nombrando a Sergio Morales Felipe como el nuevo dirigente de la UGOCP en Tuxtepec, y como respuesta la familia del extinto Benjamín Tomás Miguel presentó la organización “ALCACUP Benjamín Tomás Miguel A. C.”

Fue la tarde de este lunes que se presentó la organización “ALCACUP Benjamín Tomás Miguel”, en donde aseguró Tomás Meza que los respaldan los ambulantes del municipio de Tuxtepec, ya que esta organización la creó su padre, además de que todos los permisos que cuentan están bajo la responsabilidad de la ALCACUP, no de la UGOCP.

Señaló además que han estado trabajando y que han estado activos, porque ese fue el legado que les dejó su líder.

Esta Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan (ALCACUP), fue conformada en el año 2006 sin embargo decidieron agregarle el “Tomás Meza”, y ya está legalmente constituida, además aseguraron que van a seguir apoyando al comercio informal, y sobre todo a gestionar apoyos para este sector.

